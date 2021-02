1









Intervenuto a Sky Sport, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha raccontato la verità sull'interesse e i tentativi della Juventus per Gianluca Scamacca: "E' un ragazzo di grande prospettiva, giovane e italiano. Ha tutto quello che può servire a un club come il Sassuolo. L'esperienza al Genoa sta andando bene e i risultati si sono visti. Quando cambia l'allenatore cambiano anche le idee, e se non ci fosse stata la possibilità di continuare il campionato col Genoa sarebbe tornato da noi. La Juve lo voleva in prestito, ma noi abbiamo sempre detto che le cessioni le facciamo solo a titolo definitivo".