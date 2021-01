1









La fine del mercato di gennaio si avvicina, lunedì sarà l'ultimo giorno della finestra "di riparazione". La Juventus vuole chiudere per la quarta punta e in questo preciso momento, come rivela Sportitalia, sta finalmente discutendo con il Sassuolo per Gianluca Scamacca. Ricapitoliamo allora la situazione. Il Genoa, dove l'attaccante attualmente gioca in prestito dai neroverdi, accetta di lasciarlo andare (sta già lavorando per trovare un sostituto) magari in cambio di un prossimo "favore" di mercato dalla Juve. Per quanto riguarda il tavolo delle trattative tra Paratici e Carnevali, l'interesse bianconero è quello di evitare formule che prevedano l'obbligo di riscatto, come invece vorrebbe il Sassuolo.