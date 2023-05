Con la stagione che sta ormai giungendo al termine, è tempo di tornare a tuffarsi sul mercato e in casadi obiettivi segnati a matita rossa ce ne sono parecchi. Prima però, bisogna capire su quali calciatori si potrà contare nell'immediato futuro, perchè se il destino di Rabiot, Paredes e Di Maria appare già segnato, non si potrebbe dire lo stesso di calciatori come Vlahovic o Chiesa, per esempio. Proprio per questo, Madama ha già iniziato a guardarsi attorno e in queste ultime ore avrebbe ripreso quota un 'vecchio' pallino dell'ormai ex dirigenza della Continassa.- Il profilo in questione è quello di Gianluca, ora in forza aldove ha collezionato 3 reti in Premier e 5 nei preliminari di Conference. La sua posizione però è stata oscurata dall'arrivo di Ings a gennaio, oltre che dalla brillante stagione di Antonio, sempre preferito all'ex attaccante del Sassuolo. Proprio per questo, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, Scamacca avrebbe fatto sapere ai suoi agenti di voler fare rientro in Italia, conDei contatti c'erano già stati nella passata stagione e ai bianconeri il centroavanti romano piace ancora, soprattutto se il club inglese dovesse aprire ad eventualeNel frattempo, Scamacca lascia la 'linea libera' e