"Sono stato orgoglioso di me quando nella vita privata ho passato un brutto momento, una persona mi aveva deluso parecchio. Eppure ho continuato a spingere nel lavoro, tanto che proprio quel brutto periodo ha coinciso coi due mesi forse migliori del Sassuolo. L'errore che non rifarei è il dare troppo peso proprio a chi alla resa dei conti mi ha deluso. Ora so che morto un Papa se ne fa un altro". Così Gianluca Scamacca a Sportweek.