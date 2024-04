Scamacca-Juventus, cos'è successo in estate

Era semplicemente uno degli attaccanti più richiesti sul mercato di Serie A. E, oggi all'Atalanta, continuava a essere nei pensieri delle big italiane e a Roma e Milan, particolarmente interessate all'attaccante del West Ham, si era aggiunta, da luglio in poi, anche la Juventus.I bianconeri anche quest'estate avevano chiesto informazioni per il giocatore, così da farsi trovare pronti, soprattutto, in caso di partenza di Dusan Vlahovic.Erano diversi i club interessati all'attaccante serbo della Juve, che poteva partire in caso di offerta particolarmente vantaggiosa.Per questo motivo, i bianconeri stavano monitorando il giocatore e avevano preso contatti con il West Ham per stabilire una via per il dialogo.Differenziandosi da Roma e Milan, che fino a quel momento avevano provato a sondare il terreno per un prestito con gli Hammers, in caso di cessione di Vlahovic, la Juve poteva prendere l'ex Sassuolo anche a titolo definitivo, una questione che avrebbe avvantaggiato i bianconeri rispetto a giallorossi e rossoneri.Alla fine? L'ha spuntata. Che ha superato all'ultimo pure l'Inter.