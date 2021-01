A due giorni dalla fine del mercato la Juventus è ancora senza la quarta punta. E non è detto che arriverà nelle ultime 48h di trattative, perché Paratici e Pirlo sono stati chiari: faranno un tentativo solo in caso di occasioni, altrimenti si rimane così. Il nome più concreto è quello di Gianluca Scamacca, classe '99 del Genoa e di proprietà del Sassuolo. I rossoblù stanno correndo ai ripari in caso d'addio dell'attaccante, e lavorano al ritorno di M'Baye Niang dal Rennes. Nelle ultime ore però la situazione si è complicata, ma finché non arriva un sostituto il Genoa non lascerà Scamacca.