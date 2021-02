La Juventus ha inseguito davvero Gianluca Scamacca, per tutto il mese di gennaio. I bianconeri avevano individuato in lui la quarta punta per questa stagione ma anche un investimento per il futuro: la proposta di Paratici era di un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni, offerta respinta dal Sassuolo che l'avrebbe ceduto solo di fronte a un trasferimento a titolo definitivo o l'inserimento dell'obbligo di riscatto dopo il prestito. La situazione non si sbloccata e l'affare è saltato.