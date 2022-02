Come racconta La Gazzetta dello Sport, l'Inter è fortissima su Scamacca. Non a caso la scorsa estate la Juventus ha dovuto penare per assicurarsi Manuel Locatelli solo ad agosto inoltrato. E tutti ricordano come i bianconeri abbiano bussato invano alla porta del Sassuolo proprio per Scamacca prima di virare decisamente su Dusan Vlahovic. Nei faccia a faccia di questi giorni l’Inter ha ribadito l’intenzione di chiudere l’operazione con un prestito articolato.