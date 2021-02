Fino a poche ore dalla fine del calciomercato invernale, la Juventus ha continuato a provarci per Gianluca Scamacca. Un mese continuo tra telefonate e proposte, ma la risposta del Sassuolo era sempre la stessa: "Lo cediamo solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo con riscatto". L'intesa non si troverà mai, l'attaccante classe '99 rimarrà in prestito al Genoa e Andrea Pirlo non avrà mai la quarta punta dal mercato. Così, ha reinventato Dean Kulusevski in quel ruolo.