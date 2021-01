Nei discorsi tra Juventus e Sassuolo (non più Genoa, dato che l'attaccante è in procinto di rientrare anzitempo in neroverde dal prestito in Liguria) per Gianluca Scamacca, oggi ha provato a inserirsi il Parma, squadra in forte difficoltà in classifica in cerca di colpi last minute per arricchire l'organico a disposizione di D'Aversa: come riporta la Gazzetta dello Sport il club ducale ha presentato un'offerta da 15 milioni di euro, ma il Sassuolo ha rifiutato. Del resto, la valutazione è di non meno di 20 milioni.