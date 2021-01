7









E' Scamacca il prescelto della Juve. Il profilo scelto per rafforzare la rosa di Andrea Pirlo, per garantirgli la quarta punta che tanto brama. Si cerca l'intesa con il Sassuolo, perché il club neroverde spara alto e vuole garanzie importanti per il riscatto futuro. E' l’identikit giusto per la Juve ed ora, dopo che i primi discorsi con i dirigenti neroverdi sono stati imbastiti, la speranza è quella che presto il tutto possa sfociare in un qualcosa di più concreto, anche perché il Genoa ha aperto all'addio, essendo lì solo in prestito.



L’attaccante è valutato 22 milioni di euro e potrà arrivare in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, la carta per sbloccare la situazione c'è: Radu Dragusin. Potrebbe essere una trattativa parallela, che garantirebbe al giovane centrale romeno nuovo spazio, lui che si sta affacciando in prima squadra sempre più spesso e questa sera dovrebbe avere già una chance da titolare. La Juventus, però, vuole puntare su di lui. E questo può essere un ostacolo. Il Sassuolo ha aperto alla trattativa, ma solo alle sue condizioni: titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto e niente maxi sconti.