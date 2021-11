Guai per il nonno di. L'obiettivo di mercato della Juventus ha infatti appreso che suo nonno, secondo il racconto degli inquirenti, era alterato, "in condizioni ancora poco chiare", ma per costringerlo a fermarsi è stato necessario l’intervento delle Forze dell’ordine. Cos'aveva fatto? E' entrato in un bar di Fidene, armato di coltello e ha minacciato di morte un coltello, puntandogli l'arma alla gola. I poliziotti che hanno prima cercato di calmarlo e poi lo hanno immobilizzato con la forza, disarmandolo. Scamacca è stato arrestato per minacce aggravate, detenzione di un’arma e resistenza a pubblico ufficiale.