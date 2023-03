Come racconta Gazzetta,finora ha collezionato 26 presenze e 7 gol tra campionato e coppe. In Premier League, però, sta giocando poco. Prima l’infortunio e poi quattro panchine consecutive. Di fatto nel 2023 l’ex Sassuolo non ha disputato nemmeno una partita intera da 90 minuti in campionato. E in gol è andato soltanto una volta, il 4 gennaio nel 2-2 contro il Leeds. Quella che per Mancini è una pessima notizia, per la Juventus può diventare un assist. Se Scamacca è finito ai margini, al West Ham sta andando pure peggio: gli Hammers hanno 24 punti, gli stessi del Bournemouth terz’ultimo in classifica e in piena zona retrocessione.