La Juventus continua la ricerca di una quarta punta, ma senza fretta. Il nome più concreto è il classe '99 del Genoa e di proprietà del Sassuolo Gianluca Scamacca ma non c'è solo lui. Per l'attaccante cresciuto nella Roma, è stato trovato un accordo col club neroverde sulla valutazione generale del giocatore, che si aggira intorno ai 20/22 milioni di euro. Oggi Paratici incontrerà l'agente del giocatore, ma il grande nodo con i neroverdi è sulla formula: la Juve vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, ma il Sassuolo punta a cambiarlo in obbligo. Si continua a trattare, ma l'attaccante non è una priorità per i bianconeri: se non si dovesse trovare l'accordo, resteranno così.