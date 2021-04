Da domenica a domenica, una settimana in chiaroscuro per Gianluca Scamacca. Il centravanti del Genoa, perno delle Nazionali giovanili azzurre, la scorsa giornata ha segnato contro la Juventus (che tanto lo aveva seguito nel mercato di gennaio) un gol poi "inutile" per il Genoa, dato il 3-1 finale per i bianconeri. Mentre oggi, nella partita disputata a San Siro contro il Milan, sempre su azione da calcio d'angolo, ma per i rossoneri, ha inavvertitamente messo nella propria porta, alle spalle di Perin, il pallone del definitivo 2-1 milanista. Una rete e un autogol in sequenza per Scamacca!