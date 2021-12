Come racconta Calciomercato.com, l'Inter è forte su. I contatti portati avanti in queste settimane ne sono la conferma, l'Inter è seriamente interessata a Scamacca, ma per passare dalle parole ai fatti dovrà mettere in preventivo un investimento importante perché quella neroverde è una bottega cara. La scorsa estate il ragazzo classe 1999 cresciuto nel settore giovanile della Roma costava 20-25 milioni di euro, ora ne vale oltre 30.