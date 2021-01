1









Giornata importantissima in casa Juventus non solo per la Supercoppa contro il Napoli, ma anche per gli appuntamenti di mercato. Come riporta Calciomercato.com, a Reggio Emilia, dove si terrà la sfida, è previsto un blitz dei dirigenti bianconeri per incontrare il Sassuolo e parlare di Gianluca Scamacca. Le condizioni dell’affare sono chiare da tempo, la Juve sa che potrebbe prenderlo in prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, anche se Paratici punta sul diritto di riscatto. Parti al lavoro per trovare una soluzione, ma in ogni caso la Juve è convinta che l’attaccante attualmente in prestito al Genoa abbia un futuro brillante, non a caso pallino del ct Mancini.