Giorgio, difensore e all'occorrenza centrocampistalanciato ormai in pianta stabile in prima squadra da Gian Piero, è uno dei talenti più in vista della formazione bergamasca con tanti, tantissimi club che lo stanno corteggiando in Italia e all'estero. Inter e Juve sono le due formazioni italiane che lo vorrebbero. Le sue parole al CorSport."Gestico bene le voci di mercato, per la maggior parte me le mandano i miei amici amici, ma non gli do tanto peso. Non guardo queste cose, sono focalizzato sull’Atalanta, cerco di far bene qua. Per me il miglior campionato è la Premier League. Una volta in carriera, non so neanche quando, mi piacerebbe giocarci"