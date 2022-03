Durante la conferenza stampa di oggi l'allenatore dell'Argentina Lionel Scaloni, è tornato a parlare dell'esclusione dalla lista dei convocati di Paulo Dybala, lanciando un chiaro e forte messaggio alla Joya.



'Tecnicamente è un giocatore fortissimo ma in questi anni non ha avuto la continuità sperata. Se si trova sempre in questa situazione ci perde la Nazionale perchè abbiamo bisogno di giocatori che siano pronti al 100% per poter decidere al meglio. Quel dubbio non deve essere per un problema fisico ma per un problema che vede l'allenatore. Deve giocare nel suo club e fare la differenza lì'.