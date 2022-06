Scaloni CT dell'Argentina, ha parlato così di Paulo Dybala: "Un giocatore di altissimo livello, un ragazzo straordinario. Fino a oggi non ha dato all’Argentina quello che avrebbe voluto, ora spero che scelga bene la sua squadra, anche nel nostro interesse". E su Di Maria: "Non so cosa stia cercando la Juve, ma se cerca un’ala è il più forte che c’è al mondo".