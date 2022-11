Il CT dellLionelha parlato ai microfoni di TYC Sport delle convocazioni al prossimo Mondiale. Queste le sue parole:"A livello numerico Lo Celso potrebbe essere sostituito, ma non dal punto di vista calcistico. Abbiamo altri calciatori che hanno caratteristiche diverse, questo è il prezzo da pagare per un Mondiale messo in mezzo alla stagione con un ottobre pieno di partite ogni tre giorni. I giocatori vengono poi subito dati alle rispettive Nazionali. Porterò con me soltanto chi sarà disponibile al 100% già a partire dalla prima gara".