Il commissario tecnico dell'Argentina Lionelha concesso un'intervista a la Gazzetta dello Sport, in cui sono è stato citato anche il giovane talento di proprietà della Juventus ma ora in prestito al Frosinone Mathias. Queste le parole di Scaloni:"Rappresenta il presente e il futuro della Nazionale, merita una convocazione perchè sta facendo benissimo. Non l’ho ancora chiamato ma può tranquillamente entrare a far parte del gruppo".