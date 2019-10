Lionel Scaloni, allenatore dell'Argentina, parla del momento d'oro di Paulo Dybala e Lautaro Martinez, entrambi in gol domenica a San Siro: "Sia Lautaro che Dybala sono destinati a stare per tanti anni in nazionale. Noi con questo cambio che abbiamo fatto loro sono quelli che devono portare la bandiera argentina. Domenica è stata una bella partita. Domani giocano insieme e speriamo che facciano una buona partita. Sono grandi amici e questo conta. Pensiamo che sono il futuro di questa nazionale".