Le parole di Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, nella conferenza stampa alla vigilia della Finalissima:



DYBALA, DI MARIA E LAUTARO - "Dybala è un giocatore di massimo livello. Di Maria? Se la Juve sta cercando un'ala è tra i migliori al mondo, sicuramente ha ancora qualcosa da dare al calcio mondiale. Lautaro è il nostro attaccante di sempre, lui sente la fiducia di tutti noi, dei suoi compagni, e siamo contenti di lui. Tornando a Dybala, è un giocatore e un ragazzo straordinario. Con noi non ha giocato quanto volevamo, ma speriamo sarà una buona scelta per noi per il futuro".