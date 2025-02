Scaloni a Gazzetta: 'La Juventus sta tornando ad essere ciò che era, a Motta va dato tempo. Kolo Muani super acquisto'

Getty Images

, commissario tecnico dell'campione del Mondo in Qatar, ha rilasciato un'intervista esclusive sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.Il ct argentino ha toccato diversi argomenti, tra cui anche quello relativo al campionato di Serie A e all'ormai imminente supersfida che vedrà di fronte la Juventus e l'Inter all'Allianz Stadium di Torino.Scaloni, inoltre, ha parlato anche di Randal Kolo Muani, di Nico Gonzalez e di Paulo Dybala, nomi del presente e del passato a tinte bianconere. Di seguito le sue dichiarazioni."Juventus-Inter? Ho grande curiosità e voglia di vedermi una delle partite più importanti della stagione italiana, una sfida arricchita dal duello a distanza tra due dei migliori attaccanti al mondo. Lautaro sta benissimo, è in uno stato d'animo perfetto, nel 2025 sta segnando tanti goal, e Kolo Muani è l'acquisto dell'inverno, è appena arrivato e non poteva iniziare meglio".

"Non sono sorpreso. La Juventus è una squadra che sta tornando ad essere ciò che era, si sta ristrutturando dopo aver subito tanti cambi a tanti livelli: club, staff tecnico, giocatori. Nel passato recente ha costruito squadre storiche e ora attraversa un momento che io ritengo necessario: un cambio importante che prima o poi tocca a ogni squadra, e la cosa più importante è che è lì. Ovviamente quest'anno non può lottare per il titolo, ma per un posto in Champions sì. Non è così in basso in classifica e ha la possibilità di avanzare in Europa. L'importante è che continui sulla strada del ritorno a ciò che era: se non la squadra più grande d'Italia una delle più grandi"."La Juventus sta attraversando un momento di ristrutturazione, con tanti giocatori nuovi e tanti giovani. Ripeto non stanno andando considerando quanto hanno cambiato. Mi aspetto che d'ora in avanti la Juventus recuperi il terreno perso"."Non ricordo quanti giocatori nuovi sono arrivati nella rosa bianconera tra estate e inverno, ma sono sicuro che sono più di dieci. Tantissimi. Anche se l'allenatore fosse rimasto lo stesso il cambio sarebbe stato ugualmente grande. A Motta bisogna dare tempo"."Un super acquisto, un giocatore importante, conosciuto, uno che può giocare in posizioni differenti, non solo come nove ma anche in fascia o dietro una punta. E per quello che ho sentito, Motta cercava un giocatore così. I lavori sono in corso"."Un giocatore importante. Con noi se sta bene verrà sempre perchè ci dà qualcosa in più di ciò che abbiamo: profondità, dribbling, calci piazzati. E' uno dei giocatori importanti della nosta nazionale. Si è fatto male, è tornato e ora sta giocando e penso che in futuro farà parte dei giocatori importanti anche nella Juve".E' la squadra che si conosce meglio: giocano a memoria, sanno perfettamente gli scambi e i movimenti e per gli avversari è dura combattere questa fluidità. Juve, Milan, Lazio e Napoli hanno cambiato allenatore, non possono avere gli stessi automatismi".