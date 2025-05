Savona, prova superata con il Bologna. La scelta per Lazio-Juve, aspettando Gatti

Getty Images



Un esame difficile contro il Bologna

Il possibile ruolo da braccetto contro la Lazio

La Juventus si avvicina a un altro importante scontro di campionato, quello contro la Lazio, e uno degli uomini chiave potrebbe essere. Il difensore bianconero ha superato un esame fondamentale con il, offrendo una prestazione solida e dimostrando di poter contare su di lui in un momento della stagione in cui ogni punto è cruciale.La partita contro ilnon è stata certo una formalità per la. I rossoblù si sono rivelati avversari ostici e determinati, ma Savona ha saputo rispondere presente, giocando una partita attenta e di grande sostanza. La sua prestazione è stata un punto di riferimento in una difesa che ha dovuto fare i conti con gli attacchi insidiosi dei felsinei. Non è solo la qualità tecnica che ha fatto la differenza, ma anche la leadership che Savona ha saputo esprimere in un momento delicato della partita.Il vero crocevia arriva ora: la Juventus dovrà affrontare la Lazio, una squadra che ha sempre messo in difficoltà i bianconeri, specialmente nelle partite più equilibrate e intense. Gatti, uno dei pilastri difensivi della squadra, è ancora in dubbio per il match, e se pure dovesse recuperare in tempo, sarà nuovamente Savona a prendere il suo posto da braccetto centrale.Questa eventualità, sebbene non definitiva, dimostra quanto la fiducia che il tecnico ripone in Savona sia elevata. Non è un caso che, nonostante la presenza di altri difensori più esperti, il giovane bianconero sia stato scelto per ricoprire un ruolo fondamentale. Savona ha mostrato sicurezza, ma anche intelligenza tattica, e contro la Lazio sarà chiamato a una nuova prova di maturità.