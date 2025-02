Savona pre Como-Juventus a DAZN: 'Io titolare? Non me lo sarei mai aspettato'

AFP or licensors

Nicolò, a DAZN, parla così poco prima di Como-Juventus."Io un titolare della Juve? No, non me lo sarei mai aspettato. Era il mio esordio, davanti ai tifosi, allo Stadium. Sensazione indimenticabile per me"."Sicuramente è una squadra cambiata, il Como. Sappiamo di affrontare una squadra molto tecnica, con giocatori di talento davanti. Non sarà semplice"."Sarà in tribuna? Certo, sicuramente è un motivo d'orgoglio se il CT viene a vedere le nostre partite e del nostro campionato. L'obiettivo Nazionale c'è e ci sarà sempre".