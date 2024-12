La pagella di Savona dopo Juventus-Fiorentina

Una prestazione un po' opaca perin, altro match che ha giocato dal primo minuto come terzino destro. Ecco come giudicano la sua prova i giornali in edicola oggi.- Preferivamo il Savona più incosciente e garibaldino. Questo resta bello protetto dietro, ma non raddoppia mai Conceicao e ogni tanto va in tilt.- Fa il suo, senza voli pindarici, ma si fa sorprendere da Sottil.Non preciso, lascia solo Sottil sul 2-2.