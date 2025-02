Savona, McKennie o Kelly: chi gioca terzino sinistro al posto di Cambiaso in Juventus-PSV

AFP or licensors

Giornata di vigilia in casa Juventus. Domani, all'Allianz Stadium, arriva il PSV per la gara d'andata dei playoff di Champions League. Ultime ore, oltre all'allenamento di rifinitura, a disposizione di Thiago Motta per sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla formazione che darà il la al match contro gli olandesi. Particolare attenzione verrà riposta sulla corsia di sinistra dove l'allenatore bianconero sarà costretto ancora una volta a fare a meno di Andrea Cambiaso, ancora alle prese con i problemi alla caviglia che lo affliggono da ormai due mesi. Chi giocherà, dunque, nel ruolo di terzino sinistro?

Chi gioca terzino contro il PSV?

Thiago Motta, al netto di una prestazione non propriamente convincente, potrebbe riproporresulla corsia di sinistra. Le alternative a disposizione dell'ex allenatore del Bologna sono, che però potrebbe essere nuovamente riproposto da trequartista, e. Il difensore inglese, entrato nella ripresa contro il Como, è stato dirottato sul binario mancino, ma ad oggi è difficile aspettarsi un impiego da titolare.