Tuttosport - Savona, indiscrezioni confermate: c'è il Manchester City! La posizione della Juventus

Da quando Guardiola segue Savona

L'indiscrezione che ha iniziato a circolare sabato sera , nel bel mezzo dell'ennesimo post partita amaro della stagione, conteneva più di un pizzico di verità. Sì, ilha seriamente messo nel mirino, su sollecitazione di Pep Guardiola che si è segnato il suo nome fin dalla sfida con ladell'11 dicembre scorso in cui il classe 2003 ha giocato da terzino destro, raccogliendo l'ennesima risposta all'ennesima prova di forza, come ricorda Tuttosport.Savona, in particolare, ha retto bene l'urto su Jeremy Doku, uno degli avversari più temibili sulla fascia. Dopo un inizio di partita complicato, in cui aveva perso qualche riferimento, è riuscito a trovare le giuste contromisure, giocando in maniera concreta e mettendo in mostra una qualità rara, soprattutto nei più giovani: non si è fatto condizionare dagli alti e bassi del match. Al contrario, ha affinato la lettura delle fasi della partita e si è affidato alla resilienza. Un segnale di personalità che non è passato inosservato al tecnico catalano, che da quel momento ha iniziato a seguire con maggiore attenzione lo sviluppo dell'esterno, valutato dal club bianconero intorno aie attualmente non incluso tra i giocatori sul mercato (ma nemmeno incedibile).

La posizione della Juventus su Savona

Savona-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 36

Minuti: 2.244

Goal: 2

Assist: 1

Ci vorrà quindi un’offerta molto convincente per portarlo via dalla Juventus (a cui Savona è legato fino al 30 giugno 2029 grazie al rinnovo di contratto firmato la scorsa estate, dopo che Thiago Motta aveva spinto per tenerlo in rosa lanciandolo subito tra i titolari). Che in sostanza è la stessa risposta ricevuta dai Citizens a gennaio per. Anche l'azzurro non è mai uscito dai radar del City, né le intenzioni del club inglese sono cambiate. Intanto, però, è passato del tempo e sono stati valutati altri nomi, inoltre la parte finale di stagione dell'ex Genoa non ha rafforzato più di tanto la sua candidatura. Ora, in attesa che entrambi tornino in campo – Cambiaso è fermo per infortunio, senza grosse speranze di recuperare per l'Udinese, e Nicolò sarà squalificato – le valutazioni sono ancora in corso, sotto ogni punto di vista.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui