Dalla Francia - Savona ha trovato un accordo con il Manchester City

L'indiscrezione arriva da Santi Aouna, giornalista ed esperto di mercato del noto portale Foot Mercato: ilha raggiunto un accordo verbale con, con cui ha già discusso i termini di un eventuale contratto trovando la massima apertura del giocatore al trasferimento. Il terzino della Juventus , che questa sera ha giocato da titolare il big match contro la Lazio ed è stato sanzionato con un cartellino giallo che, essendo diffidato, gli farà saltare la prossima sfida con l'Udinese, è uno dei candidati del club inglese nel ruolo, ma non il solo.

Il Manchester City su Savona

I numeri della sua stagione

Quando scade il suo contratto con la Juventus

Sempre secondo Santi Aouna, in cima alla lista del City c'è però, classe 2003 del Flamengo, che a sua volta ha già detto sì alla proposta ricevuta pur restando in attesa di nuovi colloqui. Un altro nome papabile è quello di, per il quale però dipenderà molto dalla richiesta del Newcastle.La Juventus, che ha visto Savona crescere nel proprio settore giovanile fino alla Next Gen e poi alla Prima squadra, potrebbe dunque ricavarci una notevole plusvalenza. In questa stagione il classe 2003 nato ad Aosta ha collezionato 36 presenze complessive, per un totale di 2.244 minuti, con due goal e un assist, giocando praticamente sempre da terzino destro.Il contratto di Savona, rinnovato nell'agosto scorso, è in scadenza il 30 giugno 2029. Stando ai dati Transfermarkt, il valore di mercato del giocatore si aggira attualmente intorno ai 15 milioni di euro.





