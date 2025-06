Savona-Juventus, si avvicina il rinnovo: tutti i dettagli e le cifre

Getty Images

Savona-Juventus, le ultime sul rinnovo

è pronto a rinnovare con la(anche se questo non è necessariamente sinonimo di permanenza). Come riepiloga Tuttosport, le primissime basi dell'accordo con il terzino risalgono a inizio maggio, quando Cristiano Giuntoli aveva avviato i primi contatti con il suo entourage. Un'iniziativa che ha trovato sponda anche nel nuovo corso dirigenziale guidato da Damien Comolli e Giorgio Chiellini, che nei prossimi giorni riattiveranno il dialogo con gli agenti Michele Puglisi e Matthias Veneroso.L’obiettivo è chiaro: prolungare il contratto fino al 2030, con annesso adeguamento dell’ingaggio. Savona, infatti, è attualmente tra i giocatori meno pagati della rosa (500mila euro annui più bonus), ma grazie alla stagione convincente appena conclusa vedrà triplicare il proprio stipendio. Un meritato riconoscimento per una stagione che lo ha consacrato come calciatore da Serie A dopo il lungo percorso tra settore giovanile e Next Gen.

Le squadre che lo cercano

Il classe 2003, che si è guadagnato anche la chiamata in Nazionale da parte di Luciano Spalletti, è ormai considerato un punto fermo del progetto bianconero. La Juventus vuole trattenerlo, a meno di offerte irrinunciabili: una cessione da 20-25 milioni di euro rappresenterebbe una super plusvalenza, considerando che Savona è un prodotto del vivaio. L’interesse intorno a lui, del resto, è in costante crescita.lo seguono da vicino, mentre illo ha inserito nella propria short list per rinforzare le corsie difensive. Ciò che più colpisce gli osservatori è la sua duttilità: Savona può infatti agire su entrambe le fasce o adattarsi da centrale nella difesa a tre, un dettaglio particolarmente apprezzato anche da Igor Tudor.