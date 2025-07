Savona resta o va via, pressing dall'Inghilterra: la posizione della Juventus

2025 Getty Images

Un'estate fasi affacciava alla prima squadra della Jera uno dei giovani che un po' a sorpresaaveva deciso di portare in ritiro e valutarlo. Ci ha messo molto poco il classe 2003 a sfruttare l'opportunità. Ha subito convinto l'ex tecnico della Juve in allenamento e poi in campo, nelle partite ufficiali, diventando senza dubbio la sorpresa bianconera nella prima parte di stagione.Un anno dopoe non sono sirene qualunque ma del campionato più importante al Mondo, la Premier League. Merito di una stagione sopra ogni aspettativa per il difensore italiano, che ha mostrato grande costanza, riuscendo a mantenersi su un buon livello dopo l'exploit iniziale.

Savona cercato in Premier League



L'idea della Juventus su Savona

Qualche settimana fa si è parlato di un interessamento addirittura deper lui. Magari non sarà ancora pronto per un salto così grande ma in fondo è come se fosse stato un titolare della Juventus () nell'ultima stagione e quindi non può neanche così sorprendere che ci sia un mercato importante per Savona.Dall'Inghilterra hanno lanciato l'indiscrezione sul Newcastle, che starebbe seguendo con attenzione Savona e potrebbe presentare un'offerta alla Juventus, riaprendo il canale con il club bianconero dopo l'operazione che ha portato Lloyd Kelly a Torino qualche mese fa.a differenza di molti altri per cui invece la Juve spera di ricevere offerte ma il giocatore, cresciuto nelle giovanili bianconere, potrebbe rappresentare un incasso e soprattutto una plusvalenza importante. In questo casoNe servirà una importante comunque, perché Tudor ha dimostrato di puntare su Savona, utilizzato in più ruoli e quindi jolly difensivo.La Juventus non può lasciarlo partire a cuor leggero anche per la situazione in difesa, dove già allo stato attuale servirebbe un rinforzo per completare il reparto e renderlo affidabile. E poi, con le dovute proporzioni, Damien Comolli vuole evitare un nuovo rimpianto com'è stato quello per Dean Huijsen, ceduto ad una cifra che si è rivelata troppo bassa rispetto al valore e alle prospettive.