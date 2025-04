La parabola di Savona: 'Da possibile prestito in Serie B agli occhi dell'Europa', ma la Juventus ha già fissato la condizione per cederlo

AFP or licensors



Juventus, le pretendenti per Savona

Premier, Bundesliga, Savona può partire?

Che parabola quella di Nicolò. Il terzino cresciuto nella Juventus Next Gen la scorsa estate sembrava potesse essere destinato ad una partenza in prestito con diversi club di Serie B che avevano manifestato interesse per far crescere il classe 2003 della Juventus. Oggi però la situazione attorno al giocatore sembra essere decisamente cambiata.Il giocatore infatti a soli 22 anni ha 33 presenze condite da due goal con la Juventus ed un posto ormai stabilmente in prima squadra. Con Thiago Motta prima e con Tudor poi. Cosa ci dimostra questo? Che forse il passaggio in Serie B a Savona non servirà. Negli ultimi tempi infatti diversi club inglesi e tedeschi hanno messo nel mirino il classe 2003 della Juventus. Che da giovane prodigio ora è diventato una valida alternativa.La Juventus crede fortemente nel classe 2003, come dimostra il contratto che lo lega ai colori bianconeri fino al 2029. Su di lui però nelle ultime settimane, come riferito da Tuttosport, si sono fatti sotto iled ilLa Juventus non vorrebbe privarsi del giocatore, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili, per capirci: 25-30 milioni che rappresenterebbero una plusvalenza assoluta.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui