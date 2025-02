Savona, altro stop in una stagione complicata: quando può rientrare

Getty Images



Un'annata tormentata dagli stop fisici

La Juventus dovrà fare a meno di Nicolòper la trasferta in casa del. Il giovane difensore bianconero non sarà disponibile a causa di un fastidio alla coscia destra, un problema che si aggiunge a una stagione già complicata dagli infortuni.ha già dovuto fare i conti con diversi problemi fisici nel corso della stagione, il più significativo dei quali è stata la pubalgia, che lo ha costretto a un periodo continuo di stop. Il terzino, classe 2005, considerato uno dei prospetti più interessanti della formazione juventina, aveva da poco ripreso la preparazione a pieno ritmo prima di questo nuovo contrattempo.



Quando il rientro?

Il fastidio alla coscia destra non sembra essere di grave entità, ma lo staff medico della Juventus ha deciso di non rischiare. Con la stagione che entra nella sua fase cruciale, il club vuole evitare ricadute e garantire a Savona un recupero completo.Al momento non ci sono tempi precisi per il rientro di Savona, ma la speranza è di rivederlo in gruppo nelle prossime settimane. La Juventus monitorerà la sua condizione giorno per giorno, con l'intenzione di reintegrarlo gradualmente senza affrettare i tempi.L'assenza per Cagliari-Juventus rappresenta un ulteriore ostacolo in una stagione già complessa per il calciatore, ma con la giusta gestione e pazienza, Savona può tornare a disposizione di Thiago Motta nel momento più importante dell'annata.