Getty Images

La Juventus è concentrata sull’obiettivo Champions League, ancora raggiungibile nelle ultime due gare contro Udinese e Venezia. In palio ci sono almeno 50-60 milioni di euro tra premi UEFA, sponsor e diritti TV, fondamentali per i conti bianconeri. Tuttavia, i primi segnali di mercato iniziano a emergere, soprattutto in previsione di una possibile mancata qualificazione europea che costringerebbe la dirigenza a vendere per fare cassa.Tra i nomi che circolano, oltre a Vlahovic, Cambiaso, Douglas Luiz e Yildiz, spunta quello di Nicolò Savona. Terzino classe 2003 cresciuto nel vivaio juventino, Savona ha collezionato 36 presenze stagionali eThiago Motta ne aveva bloccato la cessione in prestito la scorsa estate. Le sue buone prestazioni, anche in Champions League, hanno attirato l’attenzione del Manchester City, già interessato a Cambiaso lo scorso gennaio.

Savona è sotto contratto fino al 2029 e guadagna meno di 400.000 euro netti a stagione. Essendo un prodotto del vivaio, la sua cessione garantirebbe una plusvalenza totale. Il suo valore attuale è stimato tra i 20 e i 25 milioni di euro: in caso di offerta concreta, la Juventus potrebbe valutare seriamente la sua partenza.