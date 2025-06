Savona a DAZN: 'Felice della mia prima stagione in Serie A. Il Mondiale...'

Getty Images

Mondiale per Club Juventus, le parole di Savona

, già protagonista nelle scorse ore di un'intervista a Tuttosport, ha parlato anche ai microfoni di DAZN in vista dell'esordio dellaal Mondiale per Club contro l'Al Ain: "Sicuramente ho legato con tutti i compagni in stagione, però un po’ di più magari con gli italiani. Con Locatelli, Di Gregorio, Pinsoglio, Perin e Cambiaso. Anche lo stesso Thuram, Kalulu. Quindi un po’ tutti, ti direi. Per non parlare anche dei ragazzi con cui ho giocato in Next Gen. Yildiz, Rouhi e Mbangula".

- "Ci sono squadre forti e questo è il bello, è proprio stimolante per noi.- "Per essere la mia prima stagione in Serie A devo dire che, tra alti e bassi, sono contento. Sì, ho ancora benzina nelle gambe, ce la faccio".- "Sì siamo pronti".