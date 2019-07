Gianluca Savoini, indagato dalla Procura di Milano per i finanziamenti illeciti alla Lega pic.twitter.com/JMPrDfMDdq — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 13 luglio 2019

Gianluca, indagato dalla Procura di Milano per i finanziamenti illeciti alla Lega". Poche parole, che però lasciano spazio a uno screen che spiega l'ironia di Maurizio Pistocchi. Il giornalista riporta un articolo di giornale (senza specificare la fonte) in cui si legge delle passioni e della vita di Savoini, recentemente indagato per presunti finanziamenti di matrice russa alla Lega, partito politico di provenienza del Ministro dell'Interno Matteo Salvino. All'interno dello scritto, si legge, Savoini risulterebbe noto tifoso juventino e grande amico di Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus. Assist facile, questo, per l'ironia di Pistocchi.