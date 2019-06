Nicola Savino, speaker radiofonico nonché noto tifoso dell'Inter, ha parlato a margine della festa di Radio Deejay della prossima Serie A ai microfoni di Gazzetta.it: "Inter? Sono contento, è un cantiere aperto. Adesso bisogna vedere se arriva Romelu Lukaku, se arrivasse sarebbe molto interessante. Vediamo come va, di sicuro siamo in buone mani; mi pare che il mister sa quello che fa. Il gap con la Juventus si può assottigliare? Lo speriamo tutti, anche perché così non si può andare avanti. Dovremmo fare i playoff in Serie A o ne vinceranno venti di scudetti".