Savicevic: 'Adzic non deve giocare nella Juventus Next Gen'

Le parole di Savicevic, presidente della federcalcio del Montenegro, a Tuttosport:



ADZIC - Talento straordinario, giocatore completo, può diventare uno dei più grandi montenegrini. Centrocampista completo, a 360°, in grado di ricoprire più ruoli: ha corsa, fisico, tecnica, creatività. Ragazzo d’oro. Ma attenzione: deve giocare. Nella Juventus, in Serie A. Non in C nella Next Gen dove pure sta facendo più che bene...



FUTURO - Se la Juve non lo ritiene ancora pronto, allora che lo mandi una stagione in prestito in una squadra dove possa essere titolare. L’Atalanta? No, magari anche lì c’è molta concorrenza. Io direi nel Parma, se si salva. Lui è un numero 8. A chi lo paragono? Al nostro ct Robert Prosinečki con cui ho vinto la Champions League a Bari nella Stella Rossa e giocato parecchie volte insieme anche nella ex Jugoslavia