ll difensore dell’Atletico Madrid, ex Fiorentina e City, Stefan Savic ha parlato al termine del match vinto per 1-0 contro il Liverpool ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole nel post partita: “Seguo ancora la Serie A, mi piace molto. Quest’anno è ancora più interessante il campionato con Juventus e Inter, ed una squadra che per me sta facendo un lavoro incredibile che è la Lazio. Sarebbe bello vedere vincere la Lazio con tutto quello che stanno facendo di buono quest’anno”.