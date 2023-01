Come procede, il? Dopo l'arbitraggio visto in Sampdoria-Napoli, ecco, qualche dubbio in più è emerso sulle parole di Roberto, scrittore napoletano (e tifoso del Napoli), che aveva parlato di "vento del nord" come di una spinta fatta appositamente per favorire le grandi squadre contro il super campionato degli azzurri. Come a dire: loro ce la metteranno pure tutta, ma non è semplice andare controvento.Ebbene, qualche aiuto, come a tutti, è arrivato anche alla squadra di Spalletti. E c'è chi, sui social, non ha perso occasione di ricordare le parole dello scrittore partenopeo. "Dove soffia, ora, il vento del nord?": il riferimento è in particolare al rigore concesso agli azzurri e al rosso rimediato a Rincon.