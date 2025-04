Saviano: "Juve, Inter e Milan sanno che i loro ultras sono legati alla 'Ndrangheta"

Redazione Calciomercato

Roberto Saviano si è espresso tramite un video sul suo profilo Instagram, sul legame tra il mondo del calcio e la mafia: "Juve, Inter e Milan da anni sanno benissimo che la 'Ndrangheta e i suoi ultras sono inesorabilmente legati. In passato il rapporto di 'Ndrangheta, camorra e Cosa Nostra con le tifoserie è sempre stato fondato su una sorta di collaborazione. Le mafie si consorziavano con gli ultras, che controllavano la vendita del merchandising, che per esempio spesso producevano imprese di mafia. Vendevano il cibo e le bevande che arrivavano da società di distribuzione delle mafie e prendevano percentuali sulle vendite dei biglietti e sui parcheggi, e soprattutto gli ultras spacciavano la loro droga dentro e fuori lo stadio.

Insomma, un accordo tra liberi imprenditori: protezione in cambio del controllo di un mercato. Secondo quanto emerge i club sanno tutto ciò che sta accadendo, spesso rispondono 'Signor sì' alle richieste del tifo organizzato, perché si sentono ricattabili. Gli ultras e le mafie in qualche misura proteggono, dando degli ordini, il business miliardario generato dal calcio. Juve, Inter e Milan sanno che narcotraffico e calcio sono mercati saldati. Nel 2014 la Juve ebbe pressioni per assegnare l'appalto dei lavori edili del nuovo stadio a degli specifici costruttori vicini a Lendrina. All'epoca Agnelli non cedette a queste minacce, ma in alcune intercettazioni telefoniche il suo spavento è molto eloquente".