Saúl Ñíguez è uno dei nomi più importanti sul mercato. Figlio del cholismo, sempre riconoscente nei confronti di Simeone, suo maestro, è ora uno dei migliori centrocampisti a livello europeo e può lasciare l'Atletico Madrid. Il desiderio di lasciare la Liga è stato espresso anche ai vertici dirigenziali dell'Atletico Madrid. Ma cosa succede? TENTATIVO JUVE - Come scrive calciomercato.com, Saúl Ñíguez piace, e molto, alla Juventus di Massimiliano Allegri. I contatti con l’Atletico Madrid vanno avanti da diversi giorni, in ballo c’è il riscatto di Alvaro Morata e le situazioni relative a Rodrigo Bentancur e Paulo Dybala, due giocatori molto graditi al Cholo Simeone. Allo stato attuale la pista resta piuttosto complicata perché gli spagnoli partono da una valutazione di 70 milioni( anche se la sensazione è che a 50 possano dare via libera alla cessione) e va registrata la forte concorrenza di Manchester United, Psg e Bayern Monaco.