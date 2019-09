Il centrocampista dell'Atletico Madrid, Saul Niguez, si è confessato ai microfoni di As su quella che, ormai da tre anni, è la sua superstizione pre-partita. Infatti, dopo una sessione individuale di attivazione fisica e cardiovascolare, il giocatore prossimo avversario di Champions della Juventus si concede cinque minuti per farsi fasciare la mano destra: un'operazione nata da un fastidio esistente, ma che è presto diventata una scaramanzia a cui non riesce a fare a meno.