Secondo quanto riporta Sky Sport UK, il Chelsea avrebbe preso la decisione di non riscattare Saul Niguez, 27enne centrocampista spagnolo in prestito dall'Atletico Madrid.



Secondo Fichajes.net Juventus e Atletico Madrid in estate potrebbero allora lavorare a uno scambio: Rodrigo Bentancur in Spagna, Saul Niguez a Torino. Lo spagnolo ora è al Chelsea ma sta giocando poco proprio come con Simeone nell'ultimo periodo e così un addio è tutt'altro che improbabile.