al: si può fare. Nonostante l'ottimismo e gli sviluppi positivi delle ultime ore, c'è ancora distanza tra i due club per concludere questo scambio. Il Barça vorebbe Saul più un compenso (deve cedere Griezmann per almeno 72 milioni di euro, per non andare in minusvalenza). Tra gli agenti di Saul e i blaugrana, invece, non c'è ancora un accordo per durata del contratto e ingaggio. Ci vorrà ancora un po' di pazienza, ma questo incredibile scambio potrebbe davvero diventare realtà nei prossimi giorni. Lo riporta Calciomercato.com.Entrambi i giocatori avevano flirtato in passato con la Juventus. Soprattutto su, nell'ultimo anno di Allegri prima del suo ritorno, c'era stato un forte interessamento da parte del club italiano.