L'allenatore del Sassuolo femminile, Giampiero, ha parlato al termine della gara persa contro la Juve Women per 4-0.. Anche quando giocavo io ti tremavano le gambe, loro sono una squadra giovane e noi eravamo sulle gambe, questo lo abbiamo pagato tanto. Avevamo molte assenze ma non deve essere una scusante e le ragazze si devono prendere le responsabilità, così come io mi prenderò le mie. Nel secondo tempi siamo riusciti a tirare un paio di volte in porta e questo mi conforta'.- 'In determinati casi paghi dazio. Dobbiamo crescere e migliorare alcuni errori, io ascolto loro perchè il segnale è quello. Se loro vogliono andare avanti per questa strada io vado avanti con loro, non per vantarmi,tra Italia ed estero, senza contare il settore giovanile. Voglio continuare su questa strada e le ragazze anche, dobbiamo recuperare le top player e sono convinto che potremmo fare bene'.