Al termine della gara terminata in parità tra Juventus Women e Sassuolo Women, la calciatrice neroverde Philtjens ha commentato quanto accaduto in campo ai microfoni di Sassuolo Channel.'Abbiamo fatto una bella partita e siamo state molto organizzate in campo. Siamo riuscite a mettere in campo quello che abbiamo provato questa settimana, tutte hanno dato tutto. Questo primo punto è importante e ora dobbiamo andare avanti così. Non segno molti gol, ma sono felice di aver aiutato la mia squadra. Non importa chi segna, ma sono molto contenta di aver segnato'.