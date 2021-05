Roberto De Zerbi parla in conferenza stampa: dopo la sfida con il Genoa, troverà la Juve. "Caputo è riaggregato e verrà in panchina, perdiamo Magnanelli e probabilmente anche Boga. C’è anche Marlon squalificato. Per il resto, la squadra sta bene fisicamente, tecnicamente e mentalmente. Dobbiamo giocare da Sassuolo. La formazione sarà la migliore che reputerò per domani, la partita di mercoledì con la Juve non esiste ancora nella nostra testa - le sue parole -. L'Europa? E’ una cosa difficilissima, forse lo era ancor di più ad inizio, quando era quasi impossibile. Poi si sono incastrati alcuni eventi, tra il nostro filotto di vittorie e le sconfitte della Roma. Ora mancano quattro partite e ci possiamo giocare, credo meritatamente, il sogno che è partito tre anni fa. Sarebbe un peccato non giocarcela al massimo".